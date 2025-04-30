Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф считает, что лидер РФ Владимир Путин видит возможность "впервые за десятилетия" пересмотреть отношения Москвы и Вашингтона.

Его мнение приводит издание The Hill.

"Я думаю, что он (Путин - Ред.) видит возможность впервые за последние десятилетия пересмотреть отношения РФ с США, и это очевидно. У меня было четыре встречи с ним, и ни одна из них не длилась менее трех часов. А одна длилась почти пять часов", - сказал представитель Трампа.

Также он подчеркнул, что его "впечатлил" Кремль и он был "восхищен моментом".

Напомним, ранее глава Белого дома говорил что верит в желание Путина прекратить войну в Украине.

При этом некоторые западные СМИ публикуют противоречивые данные о переговорах российского президента и Уиткоффа. Одни пишут, что глава Кремля согласен остановить войну по линии фронта в рамках мирного плана Трампа. Другие - что он по-прежнему требует признать контроль России над территорией всех четырёх аннексированных областей Украины: Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.