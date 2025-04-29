Россия и Украина должны представить конкретные предложения по миру в ближайшее время. Если прогресса не будет, США выходят из переговоров.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Его тезис повторил пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс. Он также сказал, что США выйдут из переговорного процесса по Украине в качестве посредника, если не будет прогресса на пути к миру.

"Я хочу рассказать вам о том, что сказал мне госсекретарь по поводу ситуации, сложившейся совсем недавно. Сейчас мы находимся на этапе, когда обе стороны должны представить конкретные предложения о том, как положить конец этому конфликту. Как мы будем действовать дальше - это решение, которое сейчас принадлежит президенту. Если прогресса не будет, мы отступим как посредники в этом процессе", – сказала она.

В то же время спикер Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп остаётся оптимистичным в отношении окончания войны в Украине, однако смотрит на ситуацию реалистично.

По ее словам, урегулирование в Украине - "чрезвычайно сложная задача".

Напомним, что сегодня вечером советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц заявил, что Россия и Украина должны спешить с мирным соглашением, иначе Трамп потеряет терпение.

Подробнее о том, что происходит с переговорами о мире в Украине после встречи Зеленского с Трампом, мы писали в отдельном материале.