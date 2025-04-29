Наталья Дмитриева, которая приходится родной сестрой российскому переговорщику с США Кириллу Дмитриеву, недавно посетила Украину по американскому паспорту.

Об этом сообщает в соцсети Х журналистка Foreign Policy Кэти Ливингстон, ссылаясь на данные пограничной службы.

По ее словам, Дмитриева въехала в Украину 8 февраля и покинула страну 12 февраля, то есть всего за несколько дней до переговоров США и РФ об Украине, которые прошли в Саудовской Аравии с участием Дмитриева.

Источник передал журналистке, что Дмитриева также была в Украине в начале вторжения РФ в 2022 году и уехала в США вместе со своей матерью Тамарой Шевченко. Причем обе раньше имели украинские паспорта. Однако в последние годы женщины ездили в Украину с американскими документами, удостоверяющими личность.

Напомним, что Кирилл Дмитриев родился в Киеве, где закончил школу. Затем он жил в США более десяти лет и получал там образование. Подробнее о нем мы рассказывали в отдельном материале.

Дмитриев женат на Наталье Поповой - близкой подруге младшей дочери Путина Екатерины Тихоновой. По данным российских оппозиционных изданий, он является эффективным лоббистом в Кремле, через него можно решить практическую любую проблему.