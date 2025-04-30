Российский лидер Владимир Путин хочет мира и готов прекратить боевые действия.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC News.

"Благодаря мне, я действительно верю, что он готов прекратить боевые действия", - сказал Трамп.

На вопрос, хочет ли Путин мира, президент США ответил: "Думаю, да".

"На самом деле, его мечта была - захватить всю страну. Думаю, благодаря мне он этого не сделает", - добавил Трамп.

Он также сказал, что Россия смогла бы захватить всю Украину, если бы у власти в США остались "неудачники".

Телеведущий напомнил президенту, что на днях он раскритиковал Россию за обстрелы Украины и спросил, доверяет ли Трамп Путину.

"Я не доверяю вам (журналисту - Ред.). Я не доверяю многим людям. Я вам не доверяю. Посмотрите на себя… Но вот что я думаю. Думаю, что он (Путин - Ред.), скажем так, он уважает меня. И я верю, что благодаря мне он не собирается захватывать всю страну", - сказал Трамп.

Президент США добавил, что "ему не понравились" недавние ракетные удары РФ.

"Это было то, что мне не понравилось видеть, и я подумал, что это неуместно. Но я считаю, что вся эта война - неуместна", - сказал Трамп.

Он также не стал отвечать на вопрос, прекратят ли США военную помощь Украине, если не удастся заключить мирное соглашение.

"Я не хочу вам этого говорить. Я не скажу вам, сделаю я это или нет. Я хочу оставить это большой, толстой тайной, потому что не хочу испортить переговоры", - ответил Трамп.

"Я бы на месте Украины начал волноваться", - отреагировал журналист.

Напомним, вчера Трамп в другом интервью дал понять, что не планирует увеличивать поставки оружия Киеву.

Ранее президент США объяснил, почему ему так важно добиться мирного разрешения войны в Украине.