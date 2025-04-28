Президент США Дональд Трамп объяснил, почему ему так важно добиться мирного разрешения войны в Украине.

Заявление главы Белого дома прозвучало в интервью журналу The Atlantic.

"Я пытаюсь спасти множество жизней в мире. Знаете, Украина и Россия - это не наши жизни, но это может закончиться третьей мировой войной", - сказал президент США.

Ранее в том же интервью Трамп заявил, что "управляет страной и миром", и что ему "очень весело".

"Если я не буду президентом, все будут в заднице", - добавил глава Белого дома.

Напомним, на днях западные издания сообщали, что если не будет соглашения и сохранения за Россией территорий, Трамп выйдет из переговоров об Украине на этой неделе.

О том, что происходит с переговорами о мире в Украине после встречи Зеленского с Трампом, мы рассказывали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1160-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 28 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

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