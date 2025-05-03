В субботу, 3 мая, в Украине идет 1165-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 3 мая

08:36 Последствия вчерашних ударов по Харькову.

Пострадали четыре района - Слободской, Салтовский, Киевский и Основянский. Вспыхнули пожары. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, автомобили.

Судя по фото, пострадало и административное здание.

Травмированы около 50 человек, восемь госпитализированы.

08:15 Россия впервые с января заявила об ударе британскими ракетами Storm Shadow. Минобороны РФ сообщило о сбитии восьми таких ракет над акваторией Черного моря.

Не указывается, в какой части моря их сбили. При этом об отражении ракетной атаки сегодня заявлял мэр Новороссийска (хотя это могли быть и ракеты «Нептун», о сбитии которых также заявили в МО РФ). Подробнее...

08:04 Власти Новороссийска заявили о массированной атаке.