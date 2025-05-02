Российско-украинский конфликт не может быть решён с помощью оружия.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала Fox News.

Рубио сказал, что ни Россия, ни Украина не способны достичь своих целей на поле боя.

"Путин не сможет захватить всю Украину, а Киев – отбросить войска РФ хотя бы к границам 2014 года", – отметил представитель Белого дома.

При этом, по его словам, впервые за три года мир в Украине стал выглядеть реальной перспективой.

"Мы стали ближе к пониманию, что нужно обеим сторонам для остановки. Проблема в том, что их позиции по-прежнему далеки друг от друга", – добавил госсекретарь США.

Напомним, на днях Марко Рубио заявил, что в мирных переговорах об Украине вскоре должен произойти "настоящий прорыв".

Боевые действия и мобилизация в Украине продолжаются 1164-й день. Последние новости с главными событиями 2 мая 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

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