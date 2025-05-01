Советника президента США по национальной безопасности Майкла Уолтца и его заместителя уже уволили в результате скандала с мессенджером Signal, сообщает Fox News.

Уолтц и его заместитель Алекс Вонг сегодня покинули офис, говорится в публикации американского телеканала, который связывают с республиканцами.

В тоже время журналист Axios сообщил, что Уолтц еще не покинул свой пост.

"Уолтц может покинуть свой пост в ближайшие дни. Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил мне, что на данный момент Уолтц еще не ушел в отставку со своей должности", – говорится в сообщении портала.

Журналисты Politico считают, что специальный посланник президента США Стивен Уиткофф - главный кандидат на пост советника президента по национальной безопасности вместо Майкла Уолтца.

Если такое назначение состоится, то это резко усилит вес Уиткоффа в окружении Трампа. Так как должность советника по нацбезопасности - одна из ключевых в плане работы по внешнеполитическому направлению Белого дома.

Журналистка CNN Алайна Трин, сославшись на три источника, заявила, что сам Уиткофф не хочет занимать пост советника президента США по нацбезопасности.

"Стив Уиткофф говорил своим приближённым, что не хочет занимать эту должность, и они не ожидают, что его в итоге выберут (или что президент вообще предложит ему заменить Уолтца)", - сообщили источники, близкие к Уиткоффу.

Именно Уиткофф ведет переговоры с Путиным о завершении войны в Украине и говорит о признании пяти регионов Украины - российскими, за что Зеленский обвинил его в озвучивании "пророссийских нарративов".