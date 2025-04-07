Далеко не многие чиновники американской администрации сейчас могут зайти в Овальный кабинет и встретиться с президентом США Дональдом Трампом без предварительной записи. Такое право есть почти у всех сотрудников с офисами на первом этаже в Западном крыле Белого дома и у многих на втором этаже, но большинство все равно предпочитают заранее назначать встречи.

К такому выводу приходит CNN, который опубликовал схему расположения членов администрации Трампа в Белом доме и пытается сделать вывод, кто из них ближе всего к республиканцу.

Привилегию проводить встречи без записи имеют Илон Маск и директор Офиса персонала президента Трампа Серджио Гор, хотя их офисы находятся в Административном здании Эйзенхауэра в комплексе Белого дома.

Ближайший к Овальному кабинету офис занимает заместитель начальника штаба и один из старейших советников Трампа Дэн Скавино. Он сидит около личной столовой президента.

Рядом с ним расположился заместитель начальника штаба Трампа по законодательным вопросам Джеймс Блэр который был политическим директором политика в 2024 году.

Руководитель аппарата Сьюзи Уайлс занимает кабинет, обычно всегда использовавшийся ее предшественниками на этой должности, которые все они были мужчинами.

В конце коридора от кабинета Уайлс расположен офис вице-президента Джея Ди Вэнса, где также работает его глава аппарата Джейкоб Резес. Рядом с ним находится кабинет советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

Заместитель руководителя аппарата Алекс Вонг и старший советник Майка Кэтчел сидят в кабинетах по соседству с офисом Уолтца.

Одно из главных лиц в новой администрации, специальный посланник Стив Уиткофф имеет офис в подвальном помещении, хотя часто встречается с Трампом в Овальном кабинете.

На днях газета Politico написала, что Маск вскоре оставит должность главы Департамента эффективности госуправления. В Белом доме публикацию назвали мусором.

Также недавно произошел скандал с утечкой переписки ближайшего окружения Трампа. Мы приводили его реакцию на случившееся.