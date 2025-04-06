Американский журналист Джеффри Голдберг попал в секретный чат администрации президента США Дональда Трампа из-за ошибки алгоритма iPhone.

Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на результаты внутреннего расследования Белого дома.

Согласно этим данным, номер телефона главного редактора издания The Atlantic Джеффри Голдберга оказался у советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца в октябре прошлого года.

Именно тогда пресс-секретарь Трампа Брайан Хьюз переслал Уолтцу запрос Голдберга по одной из тем, о которых планировал написать журналист. В электронном письме Уолтцу Хьюз указал номер Голдберга рядом со своей подписью.

"Уолтц в конечном итоге не позвонил Голдбергу, но по странному стечению обстоятельств случайно сохранил номер Голдберга в своем iPhone – под именем контакта Хьюза, который теперь является пресс-секретарем Совета национальной безопасности", – пишет The Guardian.

Это "странное стечение обстоятельств", судя по всему, имело причиной несовершенство алгоритма iPhone.

"Номер был ошибочно сохранён во время "обновления предложения контакта" с помощью iPhone Уолтца", – пишет газета.

Речь о функции, при которой iPhone присваивает ранее неизвестный номер к существующему контакту, который, как вычисляет смартфон, может быть с ним связан.

Это и стало причиной случайного попадания Голдберга в секретный групповой чат американского правительсва – советник президента намеревался включить туда секретаря СНБО.

Напомним, Уолтц признал, что создал этот чат в мессенджере Signal, и пообещал разобраться, как в него попал журналист.

Мы разбирались в отдельном материале, как "Signal-гейт" ударит по Трампу и повлияет ли он на Украину.