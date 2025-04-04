Отец Илона Маска, близкого соратника президента США Дональда Трампа, заявил, что они с сыном восхищаются главой РФ Владимиром Путиным и считают его "примером сильного лидера".

Об этом 79-летний магнат-миллионер из Южно-Африканской Республики Эррол Маск сообщил журналистам британской информационной корпорации ВВС.

"Как семья мы определённо немного восхищаемся господином Путиным. Было бы глупо не восхищаться, потому что он всегда спокоен. Я слушаю его речи – он говорит логичные вещи. Очень трудно не испытывать восхищение к господину Путину", – заявил Маск-старший.

По словам Эррола, так думает не только он один, но и его сын Илон.

"Мы все одинаковые, мы все так думаем. Вот эта вся риторика – "не доверяйте этому человеку" – все эти люди пытаются убедить вас в том, что вы не должны доверять словам Путина", – сказал Эррол Маск.

Напомним, Дональд Трамп считает, что Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня в Украине.

При этом американский президент отметил, что при необходимости готов повысить экономическое давление на Россию.

Ранее президент Турции заявил, что в мире остались только два лидера – он сам и Путин.