В мирных переговорах по Украине вскоре должен произойти "настоящий прорыв", иначе США должны будут принять решение, сколько еще времени этому посвятить.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в эфире Fox News.

"Я думаю, что мы знаем, где сейчас находится Украина, и мы знаем, где сейчас находится Россия. Они ближе, но все еще далеко друг от друга. И должен произойти настоящий прорыв очень скоро, иначе президент (Трамп) должен будет принять решение, сколько еще времени мы должны посвятить этому", – заявил он.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина и РФ должны сами договориться между собой о завершении войны.

Представитель Госдепа также заявлял, что США больше не собираются играть роль посредника, а пришло время для прямых переговоров.

Напомним, Киев готов на переговоры с Москвой "в любом формате", но только после прекращения огня.

Война в Украине идет 1164-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 2 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

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