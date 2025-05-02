США больше не собираются играть роль посредника в переговорах между Украиной и Россией, пришло время для прямых переговоров сторон.

Об этом заявила на брифинге представитель Госдепа Тэмми Брюс.

"Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами", - сказала она.

По словам представителя Госдепа, США все же приложат усилия, чтобы установить мир, но теперь исход войны требует "конкретных идей" со стороны Москвы и Киева.

Также вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что украинцы и россияне должны сами договориться между собой о завершении войны.

"Думаю, украинцы, да, конечно, они злятся из-за вторжения, но стоит ли продолжать терять тысячи и тысячи солдат ради нескольких миль туда или сюда? Я надеюсь, что обе стороны одумаются", - заявил он в интервью Fox News.

Он сказал, что "оптимистично настроен" после подписания сделки по недрам.

"Но сказать, что я уверен (в скором окончании войны - Ред.) трудно, потому что окончательное решение должны принять россияне и украинцы", - добавил вице-президент.

"Мы добились, чтобы они представили предложения по миру, подписали соглашение по полезным ископаемым. Думаю, мы пришли к моменту, когда они должны сказать: "Мы прекращаем сражаться. Мы прекращаем терять тысячи и тысячи молодых жизней. Мы с этим покончили". Но только Россия и Украина могут принять это решение. Даже президент Трамп не может сделать это за них", - сказал Вэнс.

Напомним, Киев готов на переговоры с Москвой "в любом формате", но только после прекращения огня.

Москва заявляет, что готова к прямым переговорам с Киевом "без предварительных условий", но требует для этого отменить указ президента Владимира Зеленского о запрете на переговоры с Путиным.