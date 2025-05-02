За последнее дни из США прозвучало несколько заявлений о том, что Украина и РФ должны начать прямые переговоры и вместе прийти к тому, как закончить войну.



Об этом, в частности, говорили представитель Государственного департамента Тэмми Брюс, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс.



Многие истолковали это как подготовку американцами почвы для своего выхода из переговорного процесса. Тем более что намеки на выход в Белом доме делают постоянно. В частности, госсекретарь Марко Рубио сегодня предупредил, что если стороны не смогут прийти к согласию по мирному урегулированию, то Дональд Трамп переключит свое внимание на другие проблемы. Впрочем, есть мнение, что эти заявления – элемент давления со стороны Вашингтона на Киев и Москву. К тому же не очень логично будет выглядеть умывание рук после подписания ресурсной сделки, которую в Белом доме преподносят как большой успех Трампа, заявляя, что Украина теперь де-факто под американской защитой и с флеш-роялем на руках.

И в этом плане стоит обратить внимание на один примечательный момент.

Еще неделю назад, комментируя переговоры Владимира Путина и Стивена Уиткоффа, в Кремле заявили, что стороны обсуждали вопрос прямых переговоров между Украиной и Россией, после чего Дмитрий Песков отметил, что к таким переговорам Кремль готов, причем без всяких условий. Требуется только отменить указ Владимира Зеленского о запрете переговоров с Путиным.



Кроме того, Песков высказал еще два тезиса, на которые обратили меньше внимания. Во-первых, он заявл, что вопрос мирного урегулирования должен решаться непосредственно с Украиной, а не с США. Во-вторых, сказал, что хотя у Москвы и есть сомнения относительно легитимности Зеленского, однако урегулирование важнее. То есть дал понять, что на переговоры с Зеленским Кремль согласен, что само по себе является значительной переменой, если вспомнить недавние высказывания по этому поводу представителей российской власти, включая Путина.



Если сопоставить заявления Вашингтона о необходимости прямых переговоров и заявления Москвы о готовности к ним, то может создаться впечатление, что это часть некоей единой линии. Правда, не совсем понятна роль и отношение к этой линии Киева. Украинские власти заявляют, что готовы к переговорам с РФ только после прекращения огня. При этом из слов американцев и россиян не следует, что они хотят прямых переговоров после заключения перемирия, а не до него.

Другой вопрос, что именно на этих переговорах будут обсуждать, когда бы они не состоялись. Условия перемирия можно согласовать и в техническом порядке через посредников. Для этого прямые переговоры не обязательны. Они имеют смысл, только если у обеих сторон есть настрой на то, чтобы договориться друг с другом о дальнейшем мирном сосуществовании после войны, а не делать главной государственной задачей накопить силы, чтобы потом окончательно уничтожить врага. И как раз условия такого сосуществования и можно обсудить только в ходе прямого диалога.

Но пока нет признаков, что украинские и российские власти к обсуждению подобных вопросов друг с другом в принципе готовы. Хотя, возможно, в Белом доме, настаивая на прямых переговорах, знают что-то большее, чем известно широкой общественности.