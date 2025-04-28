Война зашла в тупик, так как новые технологии сделали неэффективными старые виды орудий и классическую тактику проведения операций.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный на форуме оборонных технологий Украина - Великобритания, организованном Королевским объединённым институтом оборонных исследований (RUSI).

Бывший главком ВСУ считает, что развитие технологий полностью изменило природу войны, сделав мало применимыми старые виды орудий. Так, благодаря развитию РЭБ эффективность дорогостоящих ракет и высокоточных снарядов "упала до нуля", большое количество средств визуальной разведки и ударных дронов изменили тактику применения и оперативное искусство.

"На оперативном уровне война вообще зашла в тупик. Глубокие маневры или удары на оперативную глубину стали невозможны. В значительной степени из-за того, что противоборство между беспилотными системами с одной стороны и средствами РЭБ и ПВО с другой продолжается. А значит, классические наступательные операции и наступательные действия не просто потеряли эффективность, а стали почти самоубийственными", - заявил Залужный.

По его словам, со временем стали неэффективными даже наступательные действия малых высокомобильных и технологически оснащенных тактических групп, плотно скоординированных с системами ситуационной осведомленности, поддержки, РЭБ и ПВО.

Напомним, что похожее заявление о тупике в войне Залужный уже делал осенью 2023 года после провала контрнаступления. После этой статьи у него начались размолвки с Владимиром Зеленским, которые привели к отставке весной 2024 года.