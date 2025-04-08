Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный подтвердил информацию NYT о плотной вовлеченности США в планирование украинских военных операций с первых месяцев войны.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам экс-главкома, в апреле 2022 года штаб был открыт сперва в штаб-квартире Европейского командования США в немецком Штутгарте, а позже переехал в Висбаден.

Там занимались "планированием операций и формированием потребностей для их реализации". Летом там же при поддержке Британии на базе логистического был создан и оперативный штаб, который "анализировал спланированные операции ВСУ и, в соответствии со стандартами НАТО, формировал под них потребность".

"В этом штабе планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности для ВСУ и передавали их в Вашингтон и европейские столицы. Эта площадка стала отличным механизмом взаимодействия с нашими партнерами по поводу будущих военных операций и формирования потребностей под них", - пишет экс-главком.

Напомним, в The New York Times писали о том, что с весны 2022 года США были очень плотно вовлечены в планирование и осуществление военных операций Украины против России.

Американский телеканал ABC News сообщал, что с 2014 года ЦРУ и спецслужбы Украины "тайно налаживали тесные партнерские отношения".