В Центре по борьбе с дезинформацией(ЦПД) при СНБО отрицают, что в 2023 году спецназ СБУ штурмовал украинский Генштаб с целью задержания экс-главы ВСУ Валерия Залужного.

Ранее об этом заявили экс-нардеп Борислав Береза и экс-замкомандующего Сил специальных операций Сергей Кривонос.

По словам главы ЦПД Андрея Коваленко, эта информация находится на уровне слухов.

"Конечно же, никакая СБУ не штурмовала никакой Генштаб в 2023 году с целью ареста Залужного. Это "инсайды" в стиле слухов о "смерти" Залужного, Буданова, Сырского, которые регулярно запускались раньше", - написал Коваленко.

При этом комментариев от СБУ и Залужного по этому поводу пока не было, и, вероятно, не будет. Как написал Коваленко, "главный подвох таких вбросов – это то, что опровержение должно исходить от государственных деятелей или структур, и таким образом подобные вбросы частично могут распространиться".

Напомним, украинские издания писали, что Банковая уговаривает Залужного не идти на выборы президента, угрожая ему уголовным делом.