Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный призвал "не бояться умереть и быть готовым убить".

Об этом он заявил, обратившись по видеосвязи к студентам на открытии Украинской школы управления.

По мнению экс-главкома, украинцы должны понимать, что просто умереть за свое государство не достаточно.

На самом деле мы ведем речь о свободе и о выборе. Война - это твой выбор двух важных решений. Первое решение - не испугаться умереть, а значит, быть готовым к самопожертвованию. Вот такое важное решение каждый должен принять, кто привлекается к вооруженной борьбе. Но умереть за Украину, за свой народ - этого мало. Нужно еще принять второе решение. Также очень сложное и очень важное. А второе решение заключается в том, что ты должен быть готовым убить", - заявил Залужный.

Он добавил, что именно готовность жертвовать собой и убивать за Украину "приводит нас к тому боевому духу, который позволяет вести вооруженную борьбу".

Также Залужный порассуждал о войне культур. По его мнению, боевой дух украинцев появляется благодаря коду украинской нации, который "зашит у нас именно в форме культуры". И именно с этим борется Россия - с культурой.

"А нам нужно делать только одно: культуре, прежде всего, сделать так, чтобы эта цепочка генетического кода не оборвалась, а только расширялась и дальше зашивалась к нашим детям, внукам и к нашей нации", - сказал Залужный.

Напомним, тему смерти в бою Залужный поднимает уже не в первый раз. В ноябре прошлого года он прибыл на один из полигонов в Восточной Англии, где проходили подготовку украинские военные, и там призвал "не бояться смерти", потому как шансов выжить на поле боя у военных практически нет.

А глава организации "Братство" Дмитрий Корчинский говорил, что умереть на войне - это прекрасно, в отличие от мирной смерти в пожилом возрасте.