Ученикам 11-х классов в конце марта стали выдавать новые учебники по истории Украины профильного уровня, рекомендованные Министерством образования и науки, в которых описаны в том числе события 2019-2024 годов.

Авторы учебника - журналист Аким Галимов, Ольга Сырцова, а также два преподавателя истории Александр Гисем и Александр Мартынюк. Учебники изданы в 2024 году издательством "Ранок".

В этих пособиях несколько глав посвящены событиям последних лет, включая президентство Владимира Зеленского и полномасштабное вторжение Российской Федерации.

Последние разделы обильно иллюстрируются различными фотографиями Зеленского. Например, глава о его президентстве называется "Реформаторская деятельность".

В перечне "значительных изменений в политической жизни Украины" упоминаются санкции против трех телеканалов и бизнеса. Из положительных реформ в экономической сфере упоминается открытие рынка продажи земли и реформа инфраструктуры.

Также авторы в позитивном ключе упоминают программу Зеленского "Большая стройка". Они рассказывают, что благодаря этой программе "Украина получила почти 14 тысяч километров новых дорог, а это 40% дорог государственного значения и почти 500 мостов и переходов". О коррупционных скандалах вокруг "Большой стройки" в пособии ничего не сказано.

В главе "Начало полномасштабного вторжения России в Украину" выложено фото президента Зеленского, главы Офиса президента Андрея Ермака и советника Михаила Подоляка с подписью: "Президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его советник Михаил Подоляк записали видеообращение возле здания Офиса президента и сообщили, что остаются в Киеве выполнять свои обязанности. 25 февраля 2022 г.".

Также под этой фотографией школьникам предлагается выполнить следующее задание: "Выскажите мнение о важности этого шага для стойкости Украины в начале широкомасштабного вторжения России".

В целом на страницах нового учебника около 10 фотографий Зеленского с разных мероприятий и событий. Зеленский с экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном в Бородянке в 2022 году, Зеленский вручает награды военным, освободившим Херсон, Зеленский в Буче, Зеленский с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен открывают табличку в честь европейского политика в Киеве, Зеленский передает украинский флаг Конгрессу США и прочее.

Также в этом разделе есть фотографии экс-министра обороны Алексея Резникова на заседании в формате "Рамштайн", и экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного (его упоминают на страницах учебника всего один раз) и главнокомандующего Александра Сырского. Также в пособии упоминается неудачное наступление ВСУ в 2023 году.

В конце этой главы (в ней описаны события до 2024 года) школьникам предлагают обсудить, что мешает Украине стать членом ЕС и НАТО.

Украинские педагоги в соцсетях уже высказывают недоумение относительно нового учебника.

"Выпускникам через два месяца сдавать НМТ, а здесь им с таким "тада-а-ам!" предлагают новые темы для изучения. И что меня больше всего возмущает – это то, что учебник завершается 2024 годом. Смотрите, у нас на самом деле между историками есть своеобразная договоренность: мы не обсуждаем профессиональные события, которым меньше 5 лет. Потому что прошло слишком мало времени, мы еще не объективны, не все последствия могут быть очевидными", - пишет преподаватель истории Мария Воротило.

Также она задается вопросом, почему в учебнике не рассказывают о поведении украинской власти накануне вторжения.

"Вы все прекрасно помните отсутствие подготовки к войне. Помните, как с осени 2021 года все бегали, волновались, нервничали на фоне слухов. И как спокойна была власть – с шашлыками. Как призывали не распространять панику. Как не была проведена эвакуация из приграничных территорий, не закуплены лекарства, почти полное отсутствие укрытий. В учебниках об этом ни слова", - пишет Воротило.

Напомним, в 2021 году издательство "Фолио" выпустило книгу "Программа президента Украины "Большая стройка - 2020". Лица", посвященную скандальному проекту. Приобрести 286-страничное издание можно было за 99 гривен.

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