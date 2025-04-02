В заданиях по математике Национального мультипредметного теста (НМТ) есть задача, по условию которой нужно определить, какого парня выберет некая Настя.

На задачу обратил внимание корреспондент "Страны".

"Максим и Влад влюблены в Настю, но она выберет того, чей радиус больше.

Любовь Максима измеряется площадью круга 196𝞹.

Любовь Влада измеряется площадью равностороннего треугольника со стороной α = 16√3, вокруг которого описан круг.

Кого она выберет?" - сказано в условии.

Варианты ответов следующие: Максима; Влада; и Максима, и Влада, так как у них равные радиусы.

НМТ - форма проведения вступительного испытания на бакалавриат для получения высшего образования, введенная в 2022 году и призванная временно заменить традиционные вступительные экзамены в формате ВНО. Этот тест создан для определения общего уровня знаний по основным школьным предметам: украинскому языку, математике, истории Украины, иностранным языкам (английский, немецкий, испанский и др.), физике, географии, химии, биологии и украинской литературе.

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