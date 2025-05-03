Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на прекращении огня на 30 дней.

Об этом украинский президент заявил на брифинге, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Безусловное прекращение огня - модель, которую предложили американцы. Мы идем по ней. С этой даты или с другой - желательно раньше. Да, давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться", - сказал он.

Зеленский также сказал, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад 9 мая.

"Наша позиция очень проста ко всем странам, которые ехали или едут на 9 мая: мы не можем нести ответственность за происходящее на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность, и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты", - цитирует его слова "Интерфакс-Украина".

Президент Украины добавил, что не рекомендует иностранным лидерам посещать парад на 9 мая в Москве.

Напомним, ранее Зеленский давал понять, что ВСУ могут ударить по параду на Красной площади 9 мая.

Также в Раде говорили, что у Украины есть все возможности для удара по параду в Москве.

Между тем заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил, что в Киеве "может не наступить 10 мая", если 9 мая произойдет удар по Москве.

О том, чем Украина может ударить 9 мая по параду в Москве и какие будут последствия, мы писали в отдельном материале.