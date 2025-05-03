Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил, что в Киеве "может не наступить 10 мая", если 9 мая произойдет удар по Москве.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Таким образом зампред Совбеза РФ прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он отверг предложение лидера РФ Владимира Путина о перемирии, а также заявил, что не может гарантировать безопасность мировых лидеров в Москве во время военного парада.

"А кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Не более того. В случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая", - ответил на это Медведев.

Напомним, Путин заявил, что Россия объявляет одностороннее перемирие в дни 80-летней годовщины победы во Второй мировой войне - с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

Затем Зеленский фактически отверг предложение о трехдневном перемирии в мае. По его словам, это предложение является манипуляцией, также отметив необходимость 30-дневного перемирия, а не трехдневного.