Солдаты ВСУ примут участие в параде ко Дню Победы в Лондоне.

Об этом сообщил министр обороны Британии Джон Хили.

Как известно, парад состоится 8 мая.

По версии Reuters, украинцы примут участие в мероприятии, чтобы символизировать "глобальную поддержку их продолжающейся борьбы за свободу против России" (напомним, в этот день празднуется победа над нацистской Германией).

"В разгар первой полномасштабной войны в Европе со времен Второй мировой войны вполне уместно, что Вооруженные силы Украины, которые в настоящее время сражаются на передовой за свободу, представлены на мероприятии в понедельник", - говорится в заявлении Хили.

Помимо украинцев и англичан, в параде также примут участие войска стран британского содружества: Австралии, Канады и Новой Зеландии.

Напомним, европейские лидеры отказались ехать в Киев на 9 Мая. Все приглашенные украинской стороной сослались на более важные дела.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что собирается нанести удар по Параду Победы в Москве на 9 мая.

О том, чем Украина может ударить 9 мая по параду в Москве и какие будут последствия мы разбирались в отдельном материале.