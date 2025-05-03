Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня ударом ВСУ в Крыму был уничтожен ещё один российский самолёт.

Информация об этом была озвучена в ходе вечернего обращения украинского президента.

Вместе с этим, по словам Зеленского, было попадание по военным складам противника.

"Блестящим было сбивание российского военного самолета с помощью нашего морского дрона – доказательство украинских возможностей. Очень точно наша армия провела операцию по военным объектам на территории Крыма: минус ещё один, второй российский самолёт за сутки. Также уничтожены военные склады", – сказал президент.

Ранее ГУР опубликовало кадры, как у берегов РФ надводный дрон ВСУ подбил российский Су-30. То есть Украина сообщает об уничтожении двух российских самолетов во время ночной атаки.

Российские паблики подтверждали только поражение одного самолёта.

Напомним, Владимир Зеленский намекнул, что хочет нанести удар по Москве, когда там будут праздновать 9 мая.

Война в Украине продолжается 1165-й день. Последние новости с главными событиями 3 мая 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

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