В районе Новороссийска над Черным морем Россия потеряла военный самолёт Су-30, пытаясь уничтожить украинский бэзэкипажный катер во время недавней атаки.

Об этом пишут российские военные паблики.

По их данным, борт был сбит ударом с самого БЭК, который выпустил ракету по Су-30.

При этом уточняется, что членам экипажа удалось выжить, а пилотов подобрал в воде проходящий мимо сухогруз.

Как удалось выяснить, часть БЭКов были уничтожены россиянами с помощью FPV-дронов. По заявлениям, подобная тактика борьбы с украинскими морскими дронами (при помощи ударных беспилотников) станет приоритетной, чтобы избегать потерь военных самолётов.

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