Истребитель американского авианосца упал в море в зоне боевых действий против хуситов.

Об этом сообщает пресс-центр Военно-морских сил США.

Согласно отчету, 28 апреля по местному времени истребитель F/A-18E "Super Hornet" и его палубный тягач на американском авианосце "Гарри Трумэн" в Красном море "случайно упали в море".

Тем временем представители йеменских хуситов заявил, что "в ответ на агрессию США против Йемена" был атакован американский авианосец "Гарри Трумэн" и сопровождающие его военные корабли, после чего те "вынуждены были отступить в северную часть Красного моря".

Ранее сообщалось, что над Красным морем был сбит американский истребитель F-18. Два пилота выжили, успев катапультироваться. Заявлялось, что самолет был сбит "дружественным огнем". Он взлетел с авианосца и наносил удары по Йемену. По нему нанес удар ракетный крейсер Gettysburg.

А перед этим военный представитель йеменских хуситов заявил об ударе ракетами и беспилотниками по американскому авианосцу "Авраам Линкольн" в Аравийском море и двум эсминцам США в Красном море.