В Красном море с палубы американского авианосца упали истребитель и палубный тягач
Истребитель американского авианосца упал в море в зоне боевых действий против хуситов.
Об этом сообщает пресс-центр Военно-морских сил США.
Согласно отчету, 28 апреля по местному времени истребитель F/A-18E "Super Hornet" и его палубный тягач на американском авианосце "Гарри Трумэн" в Красном море "случайно упали в море".
Тем временем представители йеменских хуситов заявил, что "в ответ на агрессию США против Йемена" был атакован американский авианосец "Гарри Трумэн" и сопровождающие его военные корабли, после чего те "вынуждены были отступить в северную часть Красного моря".
Ранее сообщалось, что над Красным морем был сбит американский истребитель F-18. Два пилота выжили, успев катапультироваться. Заявлялось, что самолет был сбит "дружественным огнем". Он взлетел с авианосца и наносил удары по Йемену. По нему нанес удар ракетный крейсер Gettysburg.
А перед этим военный представитель йеменских хуситов заявил об ударе ракетами и беспилотниками по американскому авианосцу "Авраам Линкольн" в Аравийском море и двум эсминцам США в Красном море.