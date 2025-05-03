Президент США Дональд Трамп в Риме заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что не будет бесплатно поставлять оружие Украине. Об этом рассказал сам глава государства.

По его словам, в Ватикане он попросил Трампа в рамках минеральной сделки передать Украине системы ПВО.

"Я ему (Трампу – Ред.) сказал о том количестве – он мне сказал, что они будут над этим работать, это не бесплатные вещи", - сообщил Зеленский.

Он отметил, что предлагает США предоставить Украине военной помощи на 30 миллиардов долларов, которые зачтутся в фонд по минеральной сделке как американский вклад.

Зеленский сказал, что Конгресс США ранее принял решение о предоставлении Украине пакета военной помощи в размере 15 млрд долл. в 2025 году, и "также есть 15 млрд, которые они распределяли на 2026 год".

"Вопрос — можно ли, благодаря уже созданному фонду, приблизить 15 млрд 2026 года к 2025-му, например, на вторую половину года, и получить вооружение на 30 млрд — за 2025 и 2026 годы, но получить его сейчас. Получить вооружение, и это будет вклад со стороны США в размере 30 млрд, а Украина потом будет постепенно возвращать свою часть", - рассказал Зеленский.

То есть, Украина предлагает покупать оружие у США по сути в рассрочку, через выплаты в фонд по ресурсной сделке.

При этом что на это ответил Трамп, пока неизвестно.

Ранее американский президент заявил, что Зеленский на встрече в Ватикане просил у него оружие. При этом в середине апреля он критиковал Зеленского за желание купить у США ракеты.

Отметим, что в опубликованных Украиной документах по ресурсной сделке обязательств США поставлять Киеву оружие не прописано. Но допускается такая возможность.

Народный депутат Верховной Рады Александра Устинова заявила, что американцы передали Вооружённым силам Украины 10-летний запас переносных зенитно-ракетных комплексов "Stinger", но к ним не хватает боеприпасов.