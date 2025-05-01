Американцы передали Вооружённым силам Украины 10-летний запас переносных зенитно-ракетных комплексов "Stinger", но к ним не хватает боеприпасов.

Об это заявила депутат Верховной Рады Александра Устинова в интевью Наталье Мосейчук.

"Нам отдали 10-летний запас "Стингеров". Но проблема в том, что это старая модель... Каждые 5 лет выходит новая, и к новой модели не подходят старые ракеты. Они переводят армию на новую модель. То, что у них было старое, они отдали. Ракеты к ним уже закончились. А новые они не готовы нам передавать, потому что они стоят на вооружении их армии", – рассказывает Устинова.

По её словам, запасы оружия на складах армии США не так велики, как рассчитывают в Украине, и то, что передают Силам обороны, – всё старые модели.

"То, что сейчас лежит на складах – да, лежит. Но не так много, как нам кажется, и они не готовы делиться с нами последним", – объясняет нардеп.

То же самое касается и самолётов. Модели F-15 и F/A-18 в основном взлетают с авианосцев, которых нет на вооружении Украины. Или же к самолётам такого типа не производится запчастей.

"У них огромное количество штурмовиков A-10 Thunderbolt. Они буквально лежат в пустынях. Сначала мы обсуждали их с американцами, но нет смысла их забирать, потому что к ним вообще не производят запчастей", – добавляет депутат.

Ранее нардеп Устинова, муж которой живёт в США, назвала огромной проблемой бегство украинцев за границу.

Напомним, в первый год российского вторжения Устинова улетела рожать в США (роды за океаном стоят от $20 000).