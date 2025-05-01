Маловероятно, что президент США Дональд Трамп полностью прекратит военную и экономическую помощь Украине, утвержденную Джо Байденом, но и новую не выделит.

Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники.

В таком случае поток американского оружия может закончиться примерно через полгода.

"Говорят, что президент опасается брать на себя вину, если Россия сокрушит Украину в случае, если он откажется от поддержки. Это будет проводить параллели с хаотичным и унизительным выводом Байдена из Афганистана, который Трамп назвал "самым позорным событием в истории нашей страны", - говорится в статье.

При этом глава комитета по иностранным делам Верховной Рады Александр Мережко считает, что Трамп, "скорее всего, оставит все как есть: не прекращать поставки оружия, но и не отправлять новые пакеты и не снимать санкции с России".

Напомним, что в сделке о недрах сказано, что если США решат оказать военную помощь Украине, то ее стоимость будет зачтена в качестве вклада в фонд.

Также есть свидетельства, что Трамп хочет продавать Украине оружие за деньги.