Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) было вынуждено сократить поддержку внутренне перемещенных лиц в Украине, поскольку атаки на линии фронта усиливаются. О сокращении ведомство заявило сегодня, обвинив в этом приостановку помощи США и более широкое сокращение донорской помощи.

Об этом сообщает Reuters.

Как сказано в статье, по всему миру гуманитарные организации борются с последствиями решения президента США Дональда Трампа прекратить иностранную помощь.

"Несколько программ, которые мы ранее реализовывали при щедрой поддержке США, приостановлены", — сказала журналистам представитель УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг.

Программы включают психосоциальную поддержку, которая необходима в огромных масштабах, материалы для жилья и денежную помощь, заявило агентство.

Самое большое влияние оказала потеря помощи США, которая в прошлом году составила 40% финансирования УВКБ ООН, но другие западные доноры также сократили финансирование, поскольку стали отдавать приоритет расходам на оборону. В результате из необходимых 3,32 млрд долларов на поддержку 8,2 млн человек в Украине профинансировано только 25%.

"Нам пришлось сократить число людей, которым мы отдаем приоритет", — сказала Биллинг.

С января почти 9000 человек, спасающихся от сильных обстрелов в Украине, прошли через транзитные центры УВКБ ООН в Павлограде и Сумах.

"Они прибыли с небольшим количеством вещей или вообще без них и глубоко травмированы", — добавила Биллинг.

По данным агентства, более 200 000 человек были эвакуированы или перемещены из прифронтовых районов в период с августа прошлого года по март.

Ранее агентство Reuters писало, что Соединенные Штаты прекращают финансирование расследований военных преступлений в Украине.

По данным СМИ, Киев готовится к реализации худшего сценария в отношениях с Вашингтоном, а именно полному прекращению поддержки со стороны США.