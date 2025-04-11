Украинская редакция американской радиостанции "Радио Свобода" сообщила о сокращении вещания в свете финансовых проблем.

Сообщение об этом было опубликовано на странице СМИ в Фейсбуке.

В частности, 11 апреля вышел последний эфир "Свобода. Утро".

Также с 14 апреля "Радио Свобода" отправит в отпуск за свой счёт часть сотрудников в Киеве и Львове. Издание уже существенно сократило сотрудничество с фрилансерами.

Тем временем в США "Радио Свобода" подала обновленный иск в Окружной суд в Вашингтоне. Радиостанция просит обязать Агентство США по глобальным медиа выплатить финансирование его сотрудникам за апрель, которое уже было одобрено Конгрессом.

Ранее, "Радио Свобода" пыталась доказать в суде, что Белый дом не имеет право прекращать финансирование, одобренное Конгрессом.

"Сейчас не время уступать пропаганде и цензуре противников Америки. Мы считаем, что закон на нашей стороне и что деспоты по всему миру преждевременно празднуют нашу кончину", – заявил президент "Радио Свобода" Стивен Капус.

Напомним США отключили вещание "Радио Свобода" на территории России.

"Мы пришли сегодня на работу и увидели, что спутниковые услуги, которые охватывают Россию, были отключены агентством США по глобальным медиа (USAGM)", – рассказал глава медиакорпорации Стивен Капус.