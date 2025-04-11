США отстранили командира своей военной базы в Питуффике (Гренландия) Сюзанну Майерс после визита на остров вице-президента США Джея Ди Вэнса.

Об этом сообщает The New York Times.

Об отставке полковника Майерс написал в соцсети X пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл, не назвав конкретные причины увольнения. Однако по данным СМИ, Майерс отправила сообщение персоналу базы по электронной почте, в котором дистанцировалась от визита Вэнса.

Космические силы заявили, что "действия, направленные на подрыв цепочки командования или срыв повестки дня президента Дональда Трампа, не будут допускаться".

"От командиров ожидается соблюдение самых высоких стандартов поведения, особенно в том, что касается беспристрастности при исполнении своих обязанностей", - говорится в заявлении Космических сил.

Напомним, вице-президент Джей Ди Вэнс намекал, что США могут использовать военную силу для взятия Гренландии под контроль Вашингтона.

Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что высказывания президента США с территориальными претензиями на Гренландию "зашли слишком далеко". Он отметил, что это недостаток уважения к населению Гренландии.