Технологические инвесторы из Кремниевой долины предлагают президенту США Дональду Трампу создать из Гренландии "город свободы". Под этим подразумевается "либертарианская утопия с минимальным корпоративным регулированием".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным издания, обсуждение этого предложения находится на ранней стадии, однако идея была воспринята всерьез кандидатом Трампа на пост посла в Дании Кеннетом Ховери.

Ховери является партнером технологического миллиардера Питера Тиля, который считается влиятельным в администрации нынешнего президента США, а также давним другом миллиардера Илона Маска. Ожидается, что он возглавит переговоры о приобретении Гренландии после утверждения его кандидатуры конгрессом в ближайшие месяцы.

Также агентство отмечает, что технобизнесмены хотят создать в Гренландии центр искусственного интеллекта, автономных транспортных средств, космических запусков, микроядерных реакторов и высокоскоростных железных дорог.

При этом в Гренландии продолжают заявлять, что Соединенные Штаты не смогут взять под контроль автономию Датского королевства.

Напомним, вице-президент Джей Ди Вэнс намекал, что США могут использовать военную силу для взятия Гренландии под контроль Вашингтона.