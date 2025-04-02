Соединённые Штаты не смогут взять под контроль автономию Датского королевства – Гренландию.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на пресс-конференции в столице острова Нууке, передаёт радиостанция Danmarks radio.

"Гренландия принадлежит гренландцам, и Соединенные Штаты не захватят Гренландию. И, естественно, это то, что мы скажем все вместе в течение следующих нескольких дней", – цитирует премьера.

Напомним, веце-президент Джей Ди Вэнс намекнул, что США могут использовать военную силу для взятия Гренландии под контроль Вашингтона.

"Президент Трамп ведёт Америку к миру через силу, а это значит демонстрировать силу, когда это необходимо. Пора вернуть безопасность в Гренландию", – написал Вэнс в соцсети.

Ранее глава США Дональд Трамп заявил, что США получат Гренландию, и не исключил, что военной силой.

На вопрос, какой сигнал аннексия острова подаст России, Трамп сказал, что ему "все равно".

"Я на самом деле не думаю об этом. Мне на самом деле всё равно. Гренландия – это вообще отдельный предмет, совершенно другой. Это –международный мир. Международная безопасность и сила", – пояснил республиканец.