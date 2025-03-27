Агентство по глобальным медиа США (USAGM) отзывает свое решение от 15 марта насчет отмены гранта для американской медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".

Как сообщает The Independent, об этом сказано в письме старшего советника руководителя USAGM Кэри Лейк от 26 марта.

В письме указано, что предыдущее решение агентства об отмене гранта аннулировано, а грантовое соглашение снова вступает в силу. Однако при этом USAGM оставляет за собой право снова отменить грант в будущем.

Вчера "Радио Свобода" сообщило, что подало в суд на USAGM и его должностных лиц Кари Лейк и Виктора Моралеса, в котором указывалось, что финансирование его деятельности осуществляется Конгрессом и является "уставной функцией" USAGM. Федеральный окружной суд в Вашингтоне удовлетворил это ходатайство корпорации. Судья Ройс Ламберт пришел к выводу, что исполнение этого решения нанесло бы "непоправимый ущерб" "Радио Свобода".

"Руководство USAGM не может при помощи одной фразы, практически без обоснования заставить корпорацию прекратить работу, даже если президент распорядился это сделать", - заявил он.

Между тем Дональд Трамп вместе с прекращением финансирования СМИ распорядился ликвидировать и само USAGM.