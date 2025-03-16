"Радио Свобода" заявило о прекращении своего финансирования со стороны правительства США.

Это произошло после сокращения деятельности Агентства США по глобальным медиа указом президента США Дональда Трампа.

Одновременно было прекращено финансирование "Радио Свобода" через утвержденный Конгрессом грант.

"Иранские аятоллы, китайские коммунистические лидеры, автократы в Москве и Минске будут праздновать гибель Радио Свобода через 75 лет после создания "Свободы". Победа наших противников сделала бы их сильнее, а Америку слабее", - говорится в заявлении "Радио".

Вслед за "Радио Свобода", по решению Трампа, "замолкает" по всему миру и "Голос Америки".

Директор "Голоса Америки" Майкл Абрамовиц сообщил, что это, финансируемое правительством США, медиа полностью прекращает работу, а весь персонал вместе с ним отправляется "в административный отпуск".

"Я глубоко опечален тем, что впервые за 83 года легендарный "Голос Америки" замолкает. Сегодня утром я узнал, что практически весь персонал "Голоса Америки" - более 1,3 тысячи журналистов, продюсеров и вспомогательного персонала - был отправлен в административный отпуск. И я, в том числе", - говорится в заявлении Абрамовица в Facebook.

Напомним, в феврале глава департамента по сокращению расходов DOGE Илон Маск призвал закрыть "Радио Свобода" и "Голос Америки".