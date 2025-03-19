Медиакорпорация "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" (РСЕ/РС) попытается оспорить в суде прекращение своего финансирования президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Politico.

По информации издания, медиа подало иск в окружной суд США по округу Колумбия на Агентство США по глобальным СМИ (USAGM) и его должностных лиц Кари Лейк и Виктора Моралеса.

"Сейчас не время уступать пропаганде и цензуре противников Америки. Мы считаем, что закон на нашей стороне и что деспоты по всему миру преждевременно празднуют нашу кончину", - заявил президент "Радио Свобода" Стивен Капус.

В своем иске "Радио Свобода" заявляет, что финансирование его деятельности осуществляется Конгрессом и является "уставной функцией" USAGM.

"Выделять ли средства в соответствии с законами об ассигнованиях и предоставлять ли эти средства в виде грантов в соответствии с законом о международном вещании — это не произвольный выбор агентства. Это закон", - утверждает РСЕ/РС в своем заявлении.

Между тем Трамп вместе с прекращением финансирования СМИ распорядился ликвидировать и само USAGM. Также вслед за "Радио Свобода" по всему миру остановили работу подразделений "Голоса Америки".

Несмотря на это, в Евросоюзе начали обсуждать, чтобы взять на собственное финансирование "Радио Свобода".