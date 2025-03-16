В Белом доме прокомментировали закрытие агентства "Голос Америки". Фото: Wikipedia

Администрация президента США Дональда Трампа обвинила "Голос Америки" в "радикальной пропаганде" и выдвинула ряд претензий к изданию.

Об этом говорится на сайте Белого дома. 

Издание фактически прекратило работу после остановки финансирования правительственного Агенства США по медиа. Оно же спонсировало и "Радио Свобода", которое также заявило об остановке работы.

Белый дом изложил следующие претензии к "Голосу Америки":

  • руководство агентства "превратилось в высокомерную мошенническую организацию, часто отражающую левую предвзятость". Оно допускало "нарушение журналистских стандартов и бесхозяйственность";
  • сотрудникам "Голоса Америки" приказали не называть ХАМАС и его членов террористами, "за исключением тех случаев, когда они цитируют заявления";
  • "многие репортеры "Голоса Америки" неоднократно публиковали антитрамповские комментарии", забыв о непредвзятости;
  • персидские сотрудники "Голоса Америки" заявили, что терпимо относятся к "принуждению в партийных политических целях";
  • "Голос Америки замалчивает негативные истории об Иране";
  • "Голос Америки" "пронизан антиамериканскими, происламскими государственными интересами". Издание нанимало на работу "антиамериканских пропагандистов" и отменял трансляции после давления со стороны Китая;
  • "Голос Америки" поддерживал "утверждения о том, что Россия сыграла роль в разжигании скандала в пользу Трампа" в истории с ноутбуком Хантера Байдена. Издание "подыгрывало Байдену";
  • "Голос Америки" поддерживал миграцию в США трансгендерных иностранцев, которые ищут убежища.

Напомним, вчера Трамп подписал указ о значительном сокращении масштабов деятельности американского правительственного "Агентства по глобальным средствам массовой информации" и некоторых других правительственных структур.

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