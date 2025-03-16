Администрация президента США Дональда Трампа обвинила "Голос Америки" в "радикальной пропаганде" и выдвинула ряд претензий к изданию.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

Издание фактически прекратило работу после остановки финансирования правительственного Агенства США по медиа. Оно же спонсировало и "Радио Свобода", которое также заявило об остановке работы.

Белый дом изложил следующие претензии к "Голосу Америки":

руководство агентства "превратилось в высокомерную мошенническую организацию, часто отражающую левую предвзятость". Оно допускало "нарушение журналистских стандартов и бесхозяйственность";

сотрудникам "Голоса Америки" приказали не называть ХАМАС и его членов террористами, "за исключением тех случаев, когда они цитируют заявления";

"многие репортеры "Голоса Америки" неоднократно публиковали антитрамповские комментарии", забыв о непредвзятости;

персидские сотрудники "Голоса Америки" заявили, что терпимо относятся к "принуждению в партийных политических целях";

"Голос Америки замалчивает негативные истории об Иране";

"Голос Америки" "пронизан антиамериканскими, происламскими государственными интересами". Издание нанимало на работу "антиамериканских пропагандистов" и отменял трансляции после давления со стороны Китая;

"Голос Америки" поддерживал "утверждения о том, что Россия сыграла роль в разжигании скандала в пользу Трампа" в истории с ноутбуком Хантера Байдена. Издание "подыгрывало Байдену";

"Голос Америки" поддерживал миграцию в США трансгендерных иностранцев, которые ищут убежища.

Напомним, вчера Трамп подписал указ о значительном сокращении масштабов деятельности американского правительственного "Агентства по глобальным средствам массовой информации" и некоторых других правительственных структур.