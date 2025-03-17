Евросоюз обсуждает взятие на финансирование агентства "Радио Свобода", которое решил закрыть президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Можем ли мы дать финансирование и заполнить пробел от потери финансирования США? Ответ на этот вопрос - не автоматически, потому что многие организации приходят к нам с той же проблемой. Но министры настаивали на том, чтобы мы обсудили это и нашли выход", - сказала Каллас.

При этом министр иностранных дел Чехии Ян Липаский в эфире чешского телевидения заявил, что собирается предложить министрам стран ЕС самим финансировать "Радио Свобода" и ее проекты.

"В интересах Европы, чтобы такая трансляция продолжалась", - считает Липавский.

Напомним, 16 марта издания "Радио Свобода" и "Голос Америки" заявили о прекращении своего финансирования со стороны правительства США. Одновременно было прекращено финансирование через утвержденный Конгрессом грант.

Это произошло вслед за подписанием Трампом указа о значительном сокращении масштабов деятельности американского правительственного Агентства по глобальным средствам массовой информации и некоторых других правительственных структур.