Правительство США отключило спутник, транслировавший на территорию России передачи на русском языке "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".

Об этом сообщил глава медиакорпорации Стивен Капус, передаёт англоязычное издение Сингапура Straits Times.

"Мы пришли сегодня на работу и увидели, что спутниковые услуги, которые охватывают Россию, были отключены агентством США по глобальным медиа (USAGM)", – рассказал Капус.

"Радио Свобода" и "Голос Америки" оказались под угрозой закрытия после того, как президент США Дональд Трамп поручил радикально сократить штат компании USAGM, которое курирует эти радиостанции.

Позже медиакорпорация подала иск в суд на USAGM, чтобы заблокировать их попытку прекратить финансирование медиа. 25 марта Федеральный окружной суд в Вашингтоне удовлетворил запрос медиакорпорации.

"Радио Свободная Европа/Радио Свобода", редакция которой базируется в Праге, начала свою работу в начале 1950-х годов. Ее работа финансировалась Конгрессом США.

Ранее мы сообщали, что происходит в украинском филиале Радио "Свобода" после приказа Дональда Трампа .

Напомним, дальнейшее финансирование "Радио Свобода" обсуждают в Евросоюзе.