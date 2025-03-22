На фоне приостановки американских грантовых программ USAID европейские партнёры Киева выделяют дополнительно 10 миллионов евро на поддержание украинских новостных изданий, радиостанций и телеканалов.

Об этом сообщили в украинском представительстве Евросоюза.

"Эта инициатива предоставит гранты ряду медиаорганизаций, которые, в свою очередь, поддержат отдельных независимых журналистов и СМИ с помощью субгрантов", – говорится в сообщении представительства.

Также сообщается, что с 2017 года Евросоюз выделял на развитие медиа в Украине более 100 млн евро, а с февраля 2022 года - 37 млн евро в виде грантов.

Ранее в Раде говорили, что уже в этом году чуть больше половины украинских СМИ могут прекратить работу из-за отсутствия американских грантов.

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