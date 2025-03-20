Уже в этом году чуть больше половины украинских СМИ могут прекратить работу из-за отсутствия американских грантов.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Никита Потураев во время первого дополнительного совещания ОБСЕ по человеческому измерению, посвященного роли медиа в условиях конфликтов и гуманитарных кризисов.

"51% независимых украинских медиа могут прекратить свою деятельность уже в этом году. И среди них от 51% до 70% - это региональные медиа, то есть мы можем потерять почти все региональные медиа в Украине. Почему? Потому что США сокращают финансирование. Простите, но это так. А знаете, кто не сокращает финансирование? Россия. И, конечно, Китай", - сказал нардеп.

По его словам, сокращение финансирования украинских СМи и медиа других стран – это фактически поддержка российской пропаганды и дезинформации. Поэтому он призвал срочно создать международный фонд для поддержки независимых медиа.

"Нужны долгосрочные финансовые механизмы, а не краткосрочные гранты. Пропаганда не останавливается. И правда тоже не должна останавливаться", — подчеркнул Потураев.

Ранее сообщалось, что 90% СМИ в Украине финансировались через USAID.

В связи с этим бизнесмен Илон Маск высмеял их независимость.