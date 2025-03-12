Фонд поддержки энергетики Украины сообщает, что Агентство США по международному развитию (USAID) разорвало с ним соглашение на 75 миллионов долларов грантов.

Об этом говорится в заявлении Энергетического сообщества.

В Энергетическом сообществе отметили, что еще 27 февраля его секретариат получил сообщение USAID о прекращении действия грантового соглашения с Фондом энергетической поддержки Украины на 75 миллионов долларов, а теперь "ожидает дальнейших разъяснений".

На эти деньги планировалось купить энергооборудование, в частности, для прохождения отопительного сезона.

Напомним, администрация Трампа окончательно закрыла 83% программ USAID. По словам госсекретаря США Марко Рубио, были отменены 5200 контрактов стоимостью десятки миллиардов долларов.

Как мы писали, изначально все проекты USAID были заморожены на время после решения Трампа начать аудит организации. В Украине действовали 112 проектов USAID, а их финансирование достигало в общей сложности 7 миллиардов долларов.

В конце февраля стало известно, что администрация президента США разрывает большую часть контрактов на иностранную помощь от USAID и сокращает общую сумму помощи Штатов по всему миру на 60 миллиардов долларов.

Также Госдепартамент США остановил программы по восстановлению объектов энергетики Украины.