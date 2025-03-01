Госдепартамент Соединённых Штатов останавливает программы по восстановлению объектов энергетики на территории, подконтрольной Киеву.

Об этом сообщает новостной телеканал NBC News со ссылкой на информацию от двух сотрудников USAID, работавших в составе миссии американского грантового агентства в Украине.

"Это станет сигналом для России, что нас не волнует Украина или наши прошлые инвестиции", – заявил изданию один из сотрудников USAID.

Накануне появилось официальное заявление Белого дома после публичного скандала президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, где, в частности, говорится, что "Трамп и Вэнс не позволят эксплуатировать народ США".

В заявлении отмечается, что более половины украинцев хотят скорейшего окончания войны и считают, что Украина "должна быть открыта к уступке части территории в обмен на мир".

Напомним, как писали в Associated Press, администрация Трампа разрывает большую часть контрактов на иностранную помощь через USAID.

Заявляется, что Белый дом отменит 5800 из 6200 многолетних контрактов. Также будут отменены 4100 из 9100 грантов Госдепартамента.