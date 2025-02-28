Из двух миллиардов долларов, которые Агентство США по международному развитию (USAID) выделило на помощь Гаити после разрушительного землетрясения 2010 года, до местных организаций дошло только 2% - 50 миллионов.

Об этом пишет New York Post.

Больше половины средств достались компаниям, расположенным в Вашингтоне или рядом с ним. Как были потрачены эти средства, активисты не отчитались.

"Неудивительно, что USAID так напугано внезапным вниманием. То, что произошло на Гаити, как минимум, демонстрирует некомпетентность - если не откровенную коррупцию - этих международных организаций по оказанию помощи. Вероятно, нет более коррумпированного правительственного агентства, чем USAID", - пишет автор статьи.

Ранее Associated Press писала, что администрация президента США Доналда Трампа заявила, что разрывает большую часть контрактов на иностранную помощь от USAID и сокращает общую сумму помощи Штатов по всему миру на 60 миллиардов долларов.

Напомним, через Агентство получали средства более 6200 журналистов из 707 СМИ и 279 "медийных" некоммерческих неправительственных организаций. В том числе и ведущие американские СМИ.