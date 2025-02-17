В Украине - большой скандал вокруг покупки в Болгарии двух атомных реакторов для достройки энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Напомним, добро на сделку недавно дал парламент, приняв соответствующий закон.

Впрочем, буквально сразу же в адрес "Энергоатома", Минэнерго (с подачи которых и появилась идея о покупке оборудования) и парламентского большинства, проголосовавшего за нее, полетели обвинения в "зраде" и коррупции. В Раде появилось несколько проектов постановлений об отмене нового закона. А недавно о возможном запрете на сделку с "Энергоатомом" заговорили и в Болгарии (уже появился законопроект на эту тему).

Отметим: в профильных кругах давно говорят о том, что в Украине необходимо увеличивать мощности атомной генерации, которая в условиях массированных обстрелов других энергообъектов (в частности, ТЭС и ГЭС) по факту остается едва ли не единственным способом обеспечить страну электроэнергией.

Но скандал вспыхнул вокруг самих реакторов, которые планируется приобрести в Болгарии. Это старое оборудование российского производства, за которое придется выложить, по разным оценкам, от 600 млн до миллиарда евро или даже больше. На этом фоне многие эксперты энергорынка уже заговорили о грядущем увеличении тарифов на электроэнергию для людей и бизнеса - чтобы "отбить" покупку реакторов.

А антикоррупционеры заявили, что готовится едва ли не "самая большая коррупционная схема в истории Украины". Оппозиция делает упор на "зависимость от России". В "Европейской солидарности" пророчат, что Украине придется закупать у РФ ядерное топливо и комплектующие для реакторов.

Во власти же говорят, что это уникальная возможность относительно быстро и, сравнительно с другими вариантами, недорого резко увеличить мощности ядерной генерации.

А критику проекта связывают с попыткой пропиариться на данной теме отдельных политических сил, а также с лоббистской борьбой за участие в проекте.

Разбирались, что происходит вокруг покупки реакторов, достройки Хмельницкой АЭС и как это может повлиять на цены на электричество.

Болгарский вариант или "Большое атомное крадивныцтво"

11 февраля Рада проголосовала в целом за законопроект №11392, касающийся упрощения условий хозяйственной деятельности.

Накануне в него внесли "интересную" поправку - разрешение "Энергоатому" приобрести два атомных реактора на достройку энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. Депутаты заявляли, что "добро" на это дал президент Владимир Зеленский.

Позже он сам поддержал достройку энергоблоков и в одном из вечерних обращений заявил о подготовке даже не двух, а целых четырех блоков, которые будут запущены в несколько этапов и совокупно дадут плюс 4,4 гигаватт мощностей. Но вернемся к этому нюансу позже.

Разговоры о достройке новых блоков на Хмельницкой АЭС ведутся уже давно.

Сама станция расположена на границе трех областей - Хмельницкой, Ровенской и Тернопольской. Ее начали строить еще в 1981 году, но после аварии на ЧАЭС работы притормозились, вспоминает экс- сотрудник Чернобыльской атомной станции Александр Купный. В 1987 году запустили только один блок, хотя по проекту ХАЭС была рассчитана на четыре.

Затем последовал распад СССР и становление независимой Украины, когда было не до расширения атомной генерации.

В 2004 году запустили еще один блок. Оба блока укомплектованы традиционными для украинских АЭС реакторами ВВЭР -1000 320-й серии российского производства мощностью по 1 ГВт каждый, говорит Купный.

Третий и четвертый блоки так и не достроили. Третий, по разным оценкам, готов на 75-80%, четвертый - на 25%.

Но эти оценки очень условные, говорит Купный.

"Возведены конструкции для реакторов, но непонятно, насколько они прочные по прошествии стольких лет. Так называемые "минусовые отметки" давно затоплены, воду не откачивали, поэтому на самом деле нет данных о техническом состоянии сооружений", - отметил Купный.

В 2012 году были планы по достройке энергоблоков совместно с "Росатомом". Но после 2014-го их по понятным причинам сняли с повестки дня, вспоминает он.

Очередная активизация по Хмельницкой АЭС случилась в бытность президентом Петра Порошенко. В 2018 году "Энергоатом" даже подготовил калькуляцию достройки блоков. В качестве потенциального партнера рассматривали компанию Westinghouse, с которой на тот момент Украина уже активно работала по ядерному топливу.

Но дальше сметы дело не продвинулось. Хотя новые блоки на ХАЭС продолжали мигрировать из одной правительственной энергетической стратегии в другую.

После начала массированных атак по украинской энергосистеме в Минэнерго снова вспомнили о Хмельницкой АЭС, а "Энергоатом" начал искать подходящее оборудование. Выбор пал на Болгарию, где уже давно пылятся на складах реакторы, которые планировалось установить на недостроенной атомной станции Белене, расположенной на севере Болгарии, недалеко от границы с Румынией. Проектная мощность этой АЭС - 2 ГВт, которые могут выдавать два реактора.

В 2022 году в правительстве Болгарии заявили, что отказываются от строительства этой атомной станции. А в июле 2023 года сообщили, что хотят продать два реактора.

Долгое время шли переговоры с украинской стороной, и в 2024 году сделка фактически была согласована. Ценник за два реактора должен был составить 600 млн евро. Кабмин весной прошлого года одобрил покупку реакторов. Но нужно было еще получить "добро" парламента, на что ушло еще почти 10 месяцев, а сам процесс обсуждения такой сделки в парламенте сразу же стал скандальным. По факту, получить большинство голосов в пользу этой покупки позволило только вмешательство президента и тот факт, что норму внесли в другой законопроект, а не выносили отдельным документом.

Отмашка на сделку по болгарским реакторам спровоцировала в украинском экспертном сообществе настоящую бурю. Причем, критика нового закона шла сразу в нескольких направлениях.

Во-первых, техническое - непонятно, что это вообще за реакторы (многие эксперты называют их б/у, но по факту они нигде не использовались, хотя и пролежали на складах уже достаточно долго).

Во-вторых, политическое. В "Европейской солидарности" уже заявили, что "покупка реакторов у Болгарии поставит Украину в зависимость от России", ведь придется закупать у вражеского государства еще и ядерное топливо и комплектующие для реакторов.

В-третьих, коррупционное. Нардеп Ярослав Железняк (фракция "Голос") сразу же после голосования написал в своем телеграм-канале, что "власти дали старт "Большому атомному крадивныцтву" и трате миллиарда долларов на российский реактор".

Поясним, откуда такие цифры. Как мы уже писали, ранее речь шла о 600 млн евро. Но затем в украинских экспертных кругах начала обсуждаться другая сумма - уже миллиард или 1,2 млрд, о которых, якобы, стороны договорились "не для протокола". И эти "лишние" 400-600 млн евро могут рассматриваться как "теневая маржа". Насколько эта информация отвечает действительности - пока неясно.

Разберем эти нюансы более подробно.

"Не та серия"

Итак, технический аспект: реально ли установить на ХАЭС "болгарские" реакторы.

На первый взгляд, вопрос выглядит риторическим, поскольку реакторы ВВЭР 1000 уже давно используются на украинских атомных станциях.

Но, как говорит Купный, с теми реакторами, которые продает Болгария, могут быть проблемы.

"Реакторы ВВЭР, использующиеся у нас (и в других странах, в том числе, самой России) - 320-й серии. У болгар - ВВЭР -1000 серии 466, которой больше нигде нет. Это был своего рода экспериментальный образец", - рассказал нам Купный.

По его словам, корпус реактора 466-й серии немного длиннее, чем у 320-й серии.

"На ХАЭС уже возведены корпусы для реакторов ВВЭР -1000 320-1 серии. То есть в случае установки "болгарских" ректоров придется переделывать конструкции", - отметил Купный.

Кроме того, по словам Купного, у "болгарских" ректоров нет так называемых образцов-свидетелей.

"Таких образцов обычно требуется не менее семи. Это пластины, изготовленные из металла той же плавки, что и корпус реактора. Они монтируются в реактор и по прошествии определенного периода (от 10 лет) извлекаются и изучаются. Считается, что в каком состоянии образцы-свидетели, в таком же и корпус реактора (проверить который в процессе эксплуатации просто нереально - Ред.). По итогам изучения состояния образца-свидетеля принимается решение - можно ли продлевать срок эксплуатации реактора и на сколько. Затем. По прошествии этого срока извлекается другой образец-свидетель и т.д. Но в Болгарию таких образцов в свое время, насколько мне известно, так и не поставили. Собственно, в них не было особой нужды, так как реакторы не использовались. Но что будем делать без них мы - вопрос открытый", - говорит Купный.

Об этом говорится и в обращении "Хмельницкого энергетического кластера" и ряда экологических организаций к ВР.

"Реакторы типа ВВЭР -1000/В -466Б из Белене не совместимы с инфраструктурой ХАЭС, спроектированной для ВВЭР -1000/В- 320. Нужны будут значительные дополнительные затраты на адаптацию и модернизацию", - говорится в обращении.

Еще одной проблемой, по словам Купного, может стать нехватка оборудования для комплектации энергоблоков на ХАЭС.

"На один блок, кроме реактора, нужны 4 главных циркуляционных насоса (ГЦН), столько же парогенераторов, генератор и турбина. У болгар есть только один ГНС и один парогенератор. В Минэнерго поясняют, что остальное оборудование мы сможем произвести сами. Например, насосы - в Сумах, турбины и генераторы - в Харькове. Ранее наши предприятия действительно все это выпускали. Но сейчас они частично разрушены, эти регионы под постоянными обстрелами. Непонятно, как они смогут работать над такими серьезными заказами. В теории можно заказать оборудование у европейских производителей. Но придется стоять в очереди", - говорит Купный.

Впрочем, как говорит эксперт энергорынка Олег Попенко, пока рассуждать о "совместимости болгарских реакторов" с недостроенными блоками ХАЭС можно лишь теоретически.

"У нас нет спецификации на ректоры, которые продает Болгария. Нет проекта достройки блоков Хмельницкой АЭС, следовательно, нет и полноценной технической экспертизы. Надеюсь, все это есть у "Энергоатома" и Минэнерго, хоть они и не раскрывают подробностей по этому кейсу", - отметил Попенко.

"Схлестнулись лоббисты"

Один из главных аргументов противников покупки реакторов у Болгарии - "российский след".

Эти реакторы были произведены "Росатомом". И, как заявили в "Европейской солидарности", их приобретение поставит Украину в зависимость от России, ведь придется закупать у РФ еще и ядерное топливо и комплектующие для реакторов. Такое мнение, кстати, озвучивают и многие эксперты энергорынка.

Хотя в проекте №11146 о проектировании и строительстве энергоблоков №3 и 4 ХАЭС, который зарегистрирован в Раде, прописано, что энергоблоки этой атомной станции будут работать исключительно на топливе американской компании Westinghouse или на топливе, произведенном в Украине по ее технологии. Поэтому этот аргумент Олег Попенко расценивает как "страшилку".

Он говорит, что в целом вся эта история с реакторами сильно политизирована. Что может объясняться банальным противостоянием двух лоббистских групп - тех, кто "топит" за "Энергоатом" и Галущенко, и тех, кто отстаивает интересы "американцев" (компании Westinghouse). Последняя в теории тоже может построить реакторы для Украины.

"Я так понимаю, когда поднялся шум вокруг ректоров из Болгарии, Westinghouse уже пообещали следующий заказ - на реакторы для блоков №5 и №6. Пока их нет даже в проекте, но Зеленский уже о них заявил, уточнив, что реакторы там будут американскими. По блокам №3 и №4 - реакторы Westinghouse попросту не подходят для тех конструкций, которые уже частично построены. То есть, чтобы угодить американцам, придется все сносить и строить с нуля, это огромные затраты", - говорит наш источник на энергорынке.

Что интересно: Westinghouse подтвердила "Энергоатому", что реакторы с Белене можно использовать на ХАЭС и подтвердила готовность обеспечивать топливо для работы новых блоков.

В своем недавнем вечернем обращении президент Владимир Зеленский заявил, что "в целом готовим для Украины запуск еще четырех блоков. Первый этап - два блока, плюс 2,2 ГВт, и впоследствии второй этап - еще два блока, американские, кстати, блоки будут потом - компании Westinghouse - тоже 2,2 ГВт. В общем именно с американскими партнерами мы работаем на достройку станции - это будет самая сильная наша станция", - отметил Зеленский.

К слову, на фоне скандала с "болгарскими" реакторами в самой Болгарии могут передумать их продавать.

Глава Минэнерго Герман Галущенко во время недавнего брифинга в парламенте заявил, что его беспокоит тот факт, что в болгарском парламенте зарегистрировано постановление об отмене разрешения на продажу Украине двух корпусов реакторов, которые, по его словам, зарегистрировали "пророссийские силы". Поэтому может случиться так, что "Украине еще придется побороться за это оборудование".

На самом деле, как говорит наш источник на энергорынке, в эту историю мог вмешаться "Росатом".

"Дело в том, что юридически речь идет о передаче технологий "Росатома" третьей стороне, то есть Украине. И для этого Болгария, по-хорошему, должна была бы запросить разрешение у россиян", - пояснил наш источник.

По словам Олега Попенко, если ориентироваться на официальных ценник, выставленный болгарами (догадки о коррупционной марже во внимание не берем), то получается 600 млн евро за два реактора. А если покупать аналогичное оборудование, например, во Франции, то будет уже 1,5 млрд плюс придется на несколько лет дольше достраивать ХАЭС, чтобы "вписать" туда неподходящее по проекту оборудование.

"Схемы будут"

И, наконец, еще одна грань этого "атомного" скандала - коррупционная.

Нардеп Ярослав Железняк (фракция "Голос") сразу же после голосования написал в своем телеграм-канале, что "власти дали старт "Большому атомному крадивныцтву" и трате миллиарда долларов на российский реактор".

В Центре противодействия коррупции заявили, что 12 февраля Рада приняла в целом проект №11394 об изменениях в закон о гостайне. И все для того, чтобы "засекретить цены на строительство Хмельницкой АЭС".

"Власти могут закладывать завышенные цены на строительные материалы, если речь идет о важных объектах критической инфраструктуры, и не показывать их обществу", - говорится на сайте ЦПК.

Олег Попенко говорит, что, несмотря на слухи о "двойном ценнике" на сами реакторы, которые, повторимся, пока не имеют никаких подтверждений, главным коррупционным риском остается сама стройка.

"Работы на 3 и 4 энергоблоках будут стоить, по меньшей мере, 30 млрд гривен, но, скорее всего, намного больше. Понятно, что будут попытки построить схемы, как это в свое время было на дорожном строительстве. Это не зависит от того, какие именно реакторы соберутся устанавливать на энергоблоках. Попытки украсть будут в любом случае, особенно без должного контроля со стороны государства", - считает Попенко.

При этом, по его мнению, достраивать ХАЭС нужно - это один из немногих способов решить проблемы с электроэнергией.

"Если создавать "децентрализованную" генерацию, о которой много говорят, понадобится еще больше денег, так как нужно будет обеспечить инфраструктуру по всей стране. Кроме того, какую генерацию строить - если газовую, то где газ? Солнце и ветер слишком ненадежные. Получается, что кроме атома и ставить особо не на что", - отметил он.

Впрочем, по мнению Купного, более целесообразно было бы ориентироваться на энергоблоки мощностью поменьше, скажем, на 600 Мвт, которыми также можно более эффективно маневрировать.

Подорожает ли электроэнергия?

На фоне всей этой истории появились слухи о повышении ценников на электроэнергию для людей и бизнеса, в которые якобы заложат затраты на реакторы и достройку ХАЭС.

Галущенко, к слову, выступая в парламенте, это опроверг.

"Никаких планов по повышению тарифов на сегодня нет. Есть тариф, который действует до конца отопительного сезона, но мы его и дальше будем рассматривать и продолжать", — сказал он. А достройку ХАЭС назвал "коммерческим проектом", под который "можно привлекать финансирование", и который с тарифами на электричество "никак не коррелируется".

Олег Попенко говорит, что затраты на строительство энергоблоков лягут в амортизационные расходы, а не в себестоимость производства электроэнергии. То есть в теории не должны повлиять на ценник на свет.

"У "Энергоатома" сейчас себестоимость производства - 1,7 гривен за киловатт без НДС. Это вполне позволяет сохранить для населения тариф 4,32 гривны. На рынке НАЭК продает электричество по 5,2-5,3 гривны за киловатт без НДС. Там накрутки в 300%. Но это расклад на сейчас. Достройка ХАЭС растянется на несколько лет. И как к тому времени изменятся условия в стране и себестоимость производства электроэнергии, и что будет с тарифами для людей и бизнеса - пока сказать сложно", - отметил он.

Вместе с тем некоторые эксперты уже сейчас прогнозируют, что после окончания отопительного сезона тариф на электроэнергию для населения в Украине могут повысить примерно до 6 гривен за киловатт. Это может быть связано с большими разрушениями энергосистемы, и необходимостью ее восстановления. Так что не посчитают ли в итоге в новых тарифах еще и "взнос" каждого украинца на достройку ХАЭС - вопрос открытый.