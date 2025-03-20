Финансовая разведка Индии проводит обыски в местном представительстве фонда американского миллиардера Джорджа Сороса.

Об этом сообщает издание Indian Express.

Так, исполнительное управление (Enforcement Directorate) – агентство правоохранительных органов и экономической разведки в составе министерства финансов – проводит обыски по нескольким адресам в стране, включая расположенный в городе Бангалор офис Фонда "Открытое общество", принадлежащее Соросу.

Рейды проводятся в рамках расследования о нарушении местного законодательства и борьбы с финансовыми преступлениями.

Уточнятся, что ещё в 2016 году организация Сороса была отнесена министерством внутренних дел Индии к специальной категории, что ограничило неконтролируемую выдачу пожертвований на проекты местных научно-производственных объединений (НПО). Вместе с тем, правоохранители подозревают, что индийское представительство Фонда "Открытое общество" обходило эти ограничения, заводя в республику денежные средства под видом экономических инвестиций или оплаты консалтинговых услуг. По факту же деньги использовались для финансирования активности различных НПО, что не разрешено индийскими законами.

Ранее представители правящей в Индии партии ВJP заявили, что миллиардер Сорос и его фонд "Открытое общество", что финансировался через каналы Агентства США по международному развитию (USAID), причастны к вмешательству во внутренние дела страны.

Накануне стало известно, что индийское министерство иностранных дел обратилось к посольству США в Нью-Дели с просьбой срочно предоставить подробную информацию о проектах, осуществляемых в Индии при поддержке USAID с 2015 года.

"В связи с недавними сообщениями о финансировании USAID в Индии министерство иностранных дел официально обратилось к посольству США с запросом срочно предоставить подробную информацию о расходах, понесённых по всем проектам, осуществляемым при поддержке USAID в Индии за последние 10 лет", – заявили в индийском внешнеполитическом ведомстве в ответ на соответствующий запрос членов парламента Индии.

"Хотя по этому вопросу присутствует определённая информация из открытых источников, правительство Индии, по понятным причинам, ожидает официального ответа от правительства США", – добавили в ведомстве.

МИД Индии также указал, что администрация США утаила некоторые подробности о бенефициарах USAID, сославшись на юридические положения американского законодательства. Как пояснили в министерстве, речь шла о "информации, которая может поставить под угрозу здоровье или безопасность партнёра-исполнителя или бенефициара программы", или же "нанести ущерб национальным интересам Соединенных Штатов".

Напомним, USAID разорвало грантовое соглашение о поддержке энергетики Украины на 75 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что Джордж Сорос сворачивает офисы своих фондов по всему миру.