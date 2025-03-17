После решения президента США Дональда Трампа остановить финансирование изданий "Радио Свобода" и "Голос Америки" украинский филиал "Радио Свобода" оказался в состоянии неопределенности, но пока продолжает работать.

Об этом сообщают источники "Страны".

"На этом этапе коллективу пока не сообщили, сворачивается ли проект или нет. Очевидно, что до конца марта мы точно работаем. Проект Агентства США по глобальным медиа (USAGM) утвердил на прошлой неделе бюджет на ближайшие полгода, однако будет ли он сокращен или полностью обрезан – никто не знает. Пока проект движется в том же ритме, что и раньше, но какие решения будут приняты в контексте последних новостей – пока никто не понимает", – заявил источник в журналистском коллективе.

Отметим, что помимо самого "Радио Свобода" в Украине действуют и его проекты: "Схемы", "Крым.Реалии", "Донбасс.Реалии" и "Новости Приазовья".

Напомним, "Радио Свобода" заявило о прекращении своего финансирования со стороны правительства США.

Это произошло после сокращения деятельности Агентства США по глобальным медиа указом президента США Дональда Трампа.

Одновременно было прекращено финансирование "Радио Свобода" через утвержденный Конгрессом грант.

Тем временем верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз обсуждает взятие на финансирование агентства "Радио Свобода", которое решил закрыть Трамп.