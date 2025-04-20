Украина сможет продолжать войну до 2029 года, если Германия и другие союзники возьмут на себя финансирование украинской армии, а также дадут много оружия.

Об этом заявил представитель Украины при ООН и бывший посол в Германии Андрей Мельник в колонке для газеты Die Welt.

Он опубликовал список требований к будущему канцлеру Германии Фридриху Мерцу и другим лидерам западных стран:

передать для нужд ВСУ 30% военной техники, которая есть в арсеналах Бундесвера. Он уточнил, что речь идет о 45 истребителях Eurofighter и 30 Tornado, 25 вертолетах NHI NH90 и 15 Eurocopter Tiger, 100 танках Leopard-2, 115 боевых машинах пехоты Puma, 130 БМП Marder, 20 РСЗО MARS-II, 130 бронемашинах GTK Boxer и 300 бронетранспортерах Fuchs;

законодательно закрепить выделение 0,5% ВВП Германии на нужды ВСУ, то есть 86 млрд евро до 2029 года;

принять такое же решение на уровне ЕС и "большой семерки" (помощь в 550 млрд евро за четыре года);

конфисковать замороженные активы РФ на 200 млрд евро, а также обеспечить Киеву гарантии безопасности и гарантировать вступление Украины в НАТО и ЕС (напомним, ранее у Трампа заявили, что позиция США заключается в том, что Украина в НАТО не вступит);

передать Украине 150 дальнобойных ракет Taurus.

Мельник допустил, что его требования могут встретить недовольство среди членов ХДС/ХСС и СДПГ и признал, что "не питает иллюзий". Но считает, что в дни Пасхи "можно надеяться на чудо".

Напомним, глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Европа не сможет заменить помощь США "ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе".

Война в Украине идет 1152-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 20 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.