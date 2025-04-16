Администрация президента США Дональда Трампа не поддерживает стремление Европы продолжать военную помощь Украине.

Об этом сообщает британский журнал The Economist со ссылкой на источники.

По информации издания, Соединенные Штаты вряд ли сами одобрят новые пакеты помощи.

"Представители Пентагона недавно задали вопрос одному из союзников о том, почему он все еще поставляет оружие Украине, и этот вопрос был проигнорирован. Дипломаты в Вашингтоне также сообщают, что некоторые помощники Трампа в частном порядке говорят, что они сыты по горло усилиями Европы по укреплению Украины. При такой хаотичной администрации трудно отличить истинный сигнал от шума", - пишет издание.

Ожидается, что одобренные при Джо Байдене американские пакеты военной помощи закончатся в ближайшие месяцы, а новые пока не предвидятся. В то же время Штаты выводят войска и оборудование из Жешува, важнейшего центра в Польше, через который в Украину поступает оружие, передавая свои обязанности европейцам.

Европа во главе с Великобританией и Францией работает над созданием европейских сил поддержки Украины после прекращения огня, чтобы показать Трампу, что они берут на себя бремя европейской безопасности, надеясь сохранить хотя бы какую-то американскую приверженность если не Украине, то НАТО.

Согласно намечающейся схеме, будущее сдерживание России будет осуществляться в трех сферах: усиление украинских войск, удерживающих линию фронта на востоке; ввод европейских сил на запад Украины; хотя бы временное сохранение американских войск в странах НАТО.

Однако в издании отмечают, что создание таких сил "зависит от постоянно ускользающего прекращения огня".

Напомним, в конце марта Владимир Зеленский говорил, что США больше не будут бесплатно оказывать помощь Украине. По его словам, американские власти подтвердили это официально.

Сегодня стало известно, что администрация Трампа снизила свою оценку помощи, оказанной США Украине с начала вторжения России, с 300 миллиардов долларов до 100 миллиардов.